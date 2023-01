Opernball kehrt mit "Solidaritätsaufschlag" zurück

Nach zwei Jahren zwangsbedingter Pause kehrt der Höhepunkt der Wiener Ballsaison 2023 auf das gesellschaftliche Parkett zurück: Am 16. Februar öffnet die Wiener Staatsoper ihre Tore für die Gäste des 65. Wiener Opernballs. Es ist der erste Ball unter Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, der dem Spektakel auch gleich seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat. So wird von den Besucherinnen und Besuchern erstmals ein "Solidaritätsaufschlag" für in Not geratene Menschen verlangt.