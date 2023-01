Zusammenstoß von Rettungsauto und Pkw in Salzburg: Zwei Tote

Beim Frontalzusammenstoß eines Rettungsautos mit einem Pkw sind am Samstagabend in Taxenbach (Bezirk Zell am See) zwei Menschen ums Leben gekommen. Es habe sich dabei um den Pkw-Lenker und den Patienten im Rettungsauto gehandelt, berichteten die "Salzburger Nachrichten" (Onlineausgabe). Der Lenker des Rettungsautos wurde schwer verletzt, sein Beifahrer leicht. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Pinzgauer Straße (B311) im Bereich des Trattenbachtunnels.