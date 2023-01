Eine 14-Jährige ist am Freitag bei einer Gewalttat in Deutschland getötet worden. Ihre 41 Jahre alte Mutter erlitt schwere Verletzungen. Unter Tatverdacht steht der Bruder des Mädchens: Der 17-Jährige wurde am Freitag kurz nach der Tat "in Tatortnähe" vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Mutter schwer verletzt

Freitagfrüh eilte die Polizei ins gepflegte Wohngebiet in Weisendorf nahe Erlangen in Bayern. Ein Notruf war eingegangen - "aus dem Umfeld" der Familie, wie der Sprecher sagte. Im Haus fand die Polizei das Mädchen. Die 14-Jährige starb dem ersten Eindruck nach durch einen spitzen, scharfen Gegenstand, vermutlich ein Messer. Die Mutter kam schwer verletzt ins Krankenhaus, es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Frau und die beiden Jugendlichen zum Tatzeitpunkt alleine im Haus. Was genau passiert ist und die Umstände der Festnahme des Jugendlichen blieben zunächst ebenso im Dunkeln wie ein mögliches Motiv. Weisendorf hat gerade einmal 6.800 Einwohnerinnen und Einwohner. Am Nachmittag stand eine Kerze nahe dem Tatort - eine schwarze Schleife war darum gebunden und eine rote Rose daran befestigt.