14-Jährige Opfer von Gewalttat in Deutschland

Bei einer Gewalttat in Mittelfranken ist ein 14 Jahre altes Mädchen getötet worden. Die Mutter der Jugendlichen wurde Freitagfrüh schwer verletzt aufgefunden, sagte ein Polizeisprecher. Vorläufig festgenommen wurde der Bruder der Getöteten (17). Was genau sich in den Morgenstunden des Dreikönigstags in der Doppelhaushälfte in Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) abgespielt hat, war zunächst unklar.