Orthodoxe Christen feierten Epiphania mit Sprung ins Wasser

Mit Sprüngen in kalte Gewässer haben griechisch-orthodoxe Menschen in Griechenland und auf Zypern sowie orthodoxe Christen in Bulgarien am Freitag die Taufe Jesu und die Erscheinung des Heiligen Geistes (Epiphania) gefeiert. In griechischen Städten und Gemeinden wurden feierliche Messen gehalten, besonders große Veranstaltungen in Piräus und Thessaloniki übertrug das Staatsfernsehen.