Toter und Verletzter nach Schüssen in NÖ Kaserne

In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist am Freitag ein Wachsoldat getötet worden, berichtete Bundesheersprecher Michael Bauer. Bei einem Schusswechsel kurz vor 7.00 Uhr wurde zudem der Vorgesetzte des Mannes verletzt, ob durch den Schusswaffengebrauch stand noch nicht fest. Zuvor soll es einen Streit zwischen dem Wachsoldaten und seinem Vorgesetzten gegeben haben, der Soldat habe mehrere Schüsse im Wachlokal abgefeuert, so Bauer zur APA. Das Landeskriminalamt ermittelt.