Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Wien

Ein Mann hat bei einem Wohnungsbrand in Wien-Margareten sein Leben verloren. Das Feuer brach am späten Mittwochabend in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Kohlgasse aus, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Informationen zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen. Fünf Hausbewohner wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter evakuiert, darunter eine Frau mit kleinem Baby.