Ermittlungen nach tödlichem Skiunfall in Tirol

Nach einem tödlichen Skiunfall am Neujahrstag am Hintertuxer Gletscher im Zillertal, bei der eine 28-jährige Niederländerin verunglückt war, hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Betriebsleiter und die Gletscherbahnen als Verband eingeleitet. Ein Sprecher der Anklagebehörde bestätigte der APA am Mittwoch einen Bericht der Online-Ausgabe der Tageszeitung "Heute".