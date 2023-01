Vier Tote nach Hubschrauber-Kollision in Australien

Helikopter-Rundflüge über der berühmten Gold Coast an der australischen Ostküste sind in einer Tragödie geendet: Zwei Hubschrauber kollidierten am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) in der Nähe des Themenparks Sea World in der Luft. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, drei weitere befanden sich in Lebensgefahr, teilte Polizeisprecher Gary Worrell mit.