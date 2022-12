In einem Atoll in der Südsee hat 2023 bereits begonnen: Die Bewohner von Kiritimati, das zum Kiribati-Archipel gehört, waren weltweit die Ersten, die um 11.00 Uhr MEZ ins neue Jahr starteten. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie konnten auch wieder Touristen am anderen Ende der Erde mitfeiern. Die Grenzen der polynesischen Inselstaaten waren seit März 2020 für Ausländer größtenteils geschlossen.

Kiribati empfängt erst seit August wieder internationale Gäste. Das 388 Quadratkilometer große Atoll Kiritimati hat nur wenige Tausend Bewohner.

Samoa, das in diesem Jahr die Sommerzeit abgeschafft hat, folgt erstmals eine Stunde später - nun zeitgleich mit Neuseeland und Tonga. Auf Samoas größter Insel SavaiÊ»i sowie in der Hauptstadt Apia auf der Insel Upolu waren aufwendige Feuerwerke geplant, die zeitgleich um Punkt Mitternacht den Himmel über der Südsee erleuchten sollten. Das Kabinett hatte für die Lichtspektakel 310.000 Dollar (290.000 Euro) locker gemacht.

Viele Menschen im Königreich Tonga leiden noch immer unter den Folgen des gewaltigen Ausbruchs des unterseeischen Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha"apai. Der Feuerberg hatte Mitte Jänner eine gigantische Wolke aus Asche und Gas kilometerweit in die Höhe geschleudert. Die kolossale Eruption, die sogar aus dem Weltall zu sehen war, verursachte auf Tonga schwere Schäden.