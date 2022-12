Opferzahl nach Hotelbrand in Kambodscha steigt

Die Anzahl der Todesopfer beim Brand in einem Casino-Hotel in Kambodscha ist nach Angaben der Behörden auf mindestens 25 gestiegen. "Mehrere weitere Leichen sind an diesem Morgen gefunden worden", sagte ein Vertreter der Provinzverwaltung am Freitag. Zuvor waren die Behörden von 19 Toten ausgegangen. Das Feuer war am späten Mittwochabend im Grand Diamond City Hotel und Casino in Poipet an der Grenze zu Thailand ausgebrochen.