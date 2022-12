Bereits 26 Tote nach Tanklaster-Explosion in Südafrika

Vier Tage nach der Explosion eines Tanklasters in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer auf 26 gestiegen. Binnen 48 Stunden seien acht weitere Menschen ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte der Regierungschef der Provinz Gauteng, Panyaza Lesufi, am Mittwoch am Rande eines Treffens mit Hinterbliebenen mit. Der mit Flüssiggas gefüllte Tanklastwagen war am Samstag in Boksburg östlich der Millionenstadt Johannesburg explodiert.