In Niederösterreich

Erneut ein Fall: Musiklehrer soll Schüler sexuell belästigt haben

Musiklehrer in Bruck an der Leitha soll Schülern u.a. Nachrichten geschrieben haben, wonach er sie "lieb hat". Er unterrichtet ab sofort nicht mehr. Erst kurz vor Weihnachten wurde ein ähnlicher Fall in Niederösterreich bekannt.