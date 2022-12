Erste Mondsonde Südkoreas erreicht Umlaufbahn

Vier Monate nach ihrem Start ins All hat Südkoreas erste Mondsonde den Zielorbit erreicht. Die Test-Raumsonde "Korea Pathfinder" befinde sich auf der angepeilten Umlaufbahn des Mondes früher als geplant, teilte das Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit. Sie habe am Dienstag damit begonnen, den Erdtrabanten zu umkreisen. Von dort soll sie zu Forschungszwecken Daten von der Oberfläche des Mondes sammeln.