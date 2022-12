Etwa zehn Verschüttete bei Lawinenabgang in Lech/Zürs

Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Lech/Zürs am Sonntagnachmittag mit möglicherweise zehn verschütteten Wintersportlern ist bis am Abend erst eine Person lebend geborgen worden. Sie wurde mit Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die genaue Anzahl der Verschütteten stand laut Polizei vorerst nicht fest. Der Bergungs- und Sucheinsatz wurde auch in der Dunkelheit fortgeführt und sollte so lange andauern, bis Gewissheit bestand.