Vier fliehende Schimpansen in Schweden erschossen

Mehrere Schimpansen sind in einem Tierpark in Schweden aus ihrem Gehege ausgebrochen und erschossen worden. "Es ist ein unglaublich trauriger Tag", teilte der Park Furuvik bei Gävle gut 150 Kilometer nördlich von Stockholm am Mittwoch mit. Vier der Affen wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur TT und weiterer schwedischer Medien erschossen, ein fünfter kehrte selbstständig ins Gehege zurück.