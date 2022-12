Mehrere Verletzte nach Streit in Autowerkstatt in NÖ

Bei einem eskalierten Streit in einer Autowerkstatt in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) sind fünf Männer verletzt worden. Das berichtete der "Kurier" am Mittwoch online. Die in die Auseinandersetzung involvierten Personen erlitten demnach Stich- und Schnittwunden, Hämatome sowie Knochenbrüche. Auslöser soll eine schiefgelaufene Reparatur gewesen sein.