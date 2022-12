In dem Wohnblock hatte sich am Samstag gegen 04.00 Uhr Ortszeit (05.00 Uhr MEZ) offenbar wegen eines Gaslecks eine Explosion ereignet. Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigten, wie ein Feuerball das dreistöckige Gebäude erfasste, gefolgt von dichtem Rauch. Mehr als sieben Stunden vor der Explosion war die Feuerwehr wegen Gas-Geruchs in den Wohnblock gerufen worden.