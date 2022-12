Keine Mordermittlungen mehr im Fall von überrollter Frau

Im Fall um eine im Oktober in Litschau (Bezirk Gmünd) von einem Auto überrollte und getötete 87-Jährige ermittelt die Staatsanwaltschaft Krems nicht mehr wegen des Verdachts des Mordes gegen den Ehemann. Im Raum stehe nun grob fahrlässige Tötung, bestätigte Behördensprecherin Susanne Waidecker am Mittwoch auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Der 73-jährige Beschuldigte bleibt aber weiter in Untersuchungshaft.