Polizeieinsatz in Australien endet mit sechs Toten

Bei einem Polizeieinsatz in Australien sind sechs Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten. Die beiden Beamten hätten in einem Vermisstenfall ermittelt und seien zu einem Grundstück in der Kleinstadt Wieambilla im Bundesstaat Queensland gerufen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Sofort, als sie das Grundstück betraten, wurde auf sie geschossen - sie hatten keine Chance."