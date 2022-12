Toter nach schweren Regenfällen in Lissabon

Bei Überschwemmungen in der Region Lissabon ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der portugiesischen Zivilschutzbehörden befand sich das etwa 55-jährige Opfer in einem Keller, der überflutet wurde. Der Kommandant des Zivilschutzes, André Fernandes, rief die Bevölkerung auf, bei heftigen Regenfällen zu Hause zu bleiben.