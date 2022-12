Grabkerze löst im Salzburger Pongau Wohnhausbrand aus

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Mitterberghütten bei Bischofshofen (Pongau) hat am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Auf einem Balkon im dritten Obergeschoß dürfte Ermittlungen zufolge eine brennende Grabkerze umgefallen sein und einen danebenstehenden Mülleimer entzündet haben. Das Feuer griff in der Folge über die Fassade auf den Dachstuhl über. Zwei Bewohner versuchten vergeblich, die Flammen mit Gießkanne und Gartenschlauch zu löschen.