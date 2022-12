Fischotterbaby im Bezirk Gänserndorf gerettet

Ein verwaistes Fischotterbaby ist in Bad Pirawarth (Bezirk Gänserndorf) von einer Spaziergängerin gerettet worden. Die Frau hatte das laut weinende Jungtier nahe eines Bachs entdeckt und verständigte den zuständigen Jagdleiter. Dieser brachte den Fischotter zu einer Tierärztin, die ihn wiederum in die von Vier Pfoten geführte Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee transportierte. Dort wird das Tier namens Rudi nun aufgepäppelt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.