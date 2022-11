Lkw-Lenker erfasste 75-Jährige auf Zebrastreifen - tot

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Montag bei grünem Ampellicht auf einem Zebrastreifen in Wien-Penzing von einem Lkw erfasst worden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und starb wenig später, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Unfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien ermittelt.