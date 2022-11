Illegaler Böller löste Großeinsatz in Wien aus

Die Explosion eines illegalen Sprengkörpers in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat am Sonntagabend einen Großeinsatz ausgelöst. 31 Bewohner wurden von der Berufsfeuerwehr aufgrund der anfangs unklaren Situation aus einem Wohnhaus in der Alliogasse evakuiert. Durch die Explosion waren beim Gebäude 14 Fensterscheiben geborsten. Die Polizei sperrte den Einsatzort großräumig ab. Einige Personen wurden von den Einsatzkräften betreut, verletzt wurde laut Polizei niemand.