Zu dem Einsturz kam es gegen 9.15 Uhr. Die drei Arbeiter waren mit Betonierarbeiten an einer Tiefgarage beschäftigt und standen dazu auf der Decke, diese brach aus noch unbekannter Ursache plötzlich zusammen. Die drei Arbeiter wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Arbeitsinspektorat prüfe den Vorfall bereits, ein Sachverständiger werde noch am Vormittag die Untersuchung aufnehmen, so die Polizei.

Auf der betreffenden Baustelle war es bereits im September zu einem Unfall gekommen, damals stürzte ein Kran um und beschädigte mehrere Häuser. Ursache war ein technischer Defekt, verletzt wurde niemand.