Zwei 16-Jährige in London erstochen

Im Südosten Londons sind am Samstag zwei 16-Jährige erstochen worden. Die Taten sollen ungefähr zur gleichen Zeit und weniger als zwei Kilometer voneinander entfernt begangen worden sein, wie der Sender Sky News am Sonntag berichtete. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein Zusammenhang bestehen. Die Jugendlichen waren in den Stadtteilen Abbey Wood sowie Thamesmead mit Stichwunden aufgefunden worden und erlagen ihren Verletzungen.