Mehrere Tote bei Schießerei in Walmart-Supermarkt in USA

Bei einer Schießerei in einem Walmart-Supermarkt in der Stadt Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia sind am Dienstagabend (Ortszeit) mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Auch der Angreifer ist tot, wie Polizeisprecher Leo Kosinski in einer Pressekonferenz in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Eine genaue Opferzahl nannte er nicht, es seien aber "weniger als zehn" Menschen umgekommen.