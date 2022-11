Acht Tote Flugzeugabsturz über Wohnungen in Kolumbien

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in einem Wohngebiet in Kolumbien sind mindestens die acht Insassen ums Leben gekommen. Dies teilte am Montag das Rathaus der nordwestlichen Stadt Medellín auf Twitter mit. Mehrere Wohnungen wurden dabei beschädigt, wie der Bürgermeister Daniel Quintero nach Medienberichten sagte. Rettungskräfte waren am Unglücksort in den Trümmern im Einsatz.