13 Jahre Haft nach Messerattacke im Landesklinikum Melk

Weil er seine Ex-Frau im Eingangsbereich des Landesklinikums Melk mit einem Messer attackiert haben soll, ist ein 44-Jähriger am Montag in St. Pölten zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen versuchten Mordes ist Gerichtsangaben zufolge nicht rechtskräftig. Das damals 41-jährige Opfer hatte bei dem Angriff am 25. Juni Schnittverletzungen an Kopf und Hals erlitten.