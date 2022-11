Toter in Auto in Neunkirchen entdeckt

In Neunkirchen ist am Samstag ein 51-jähriger Wiener tot in einem Auto entdeckt worden. Es werde in alle Richtungen ermittelt, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Abend mit. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat eine Obduktion angeordnet.