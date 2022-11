Mann starb bei Unfall in Zellstoff-Betrieb in der Steiermark

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Samstagvormittag am Werksgelände der Zellstoff Pöls AG (Bezirk Murtal) ereignet. Wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte, war es gegen 11.00 Uhr bei der Holzentladung zu dem Unglück gekommen. Ein 56-jähriger Mitarbeiter der Zellstoff Pöls AG wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.