Wiener Wohnhaus nach Zimmerbrand evakuiert

Weil die vor einem Zimmerbrand geflüchtete Bewohnerin die Wohnungstüre offen gelassen hatte, ist am Freitagvormittag das Stiegenhaus verraucht und das Mehrparteienhaus in der Lustkandlgasse in Wien-Alsergrund von der Feuerwehr evakuiert worden. Zwei Personen wurden der Berufsrettung übergeben, die diese aber nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen konnte, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA.