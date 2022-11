10.000 Wiener Haushalte waren kurzfristig ohne Strom

Rund 10.000 Wiener Haushalte sind am Donnerstag knapp nach 8.00 Uhr kurzzeitig ohne Strom gewesen. Betroffen war der Überlappungsbereich der Bezirke Margareten, Mariahilf, Neubau, Meidling, Hietzing und Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Hälfte der Häuser war nach zehn Minuten wieder am Netz, der Rest nach insgesamt 20 Minuten, erläuterte Wiener-Netze-Sprecher Christian Call. Ursache waren demnach Revisionsarbeiten in einem Umspannwerk, bei denen es zu einer "Schutzauslösung" kam.