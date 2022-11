9.000 Menschen in Österreich HIV-positiv

In Österreich liegt die Anzahl HIV-positiver Menschen zwischen 8.000 und 9.000. Neu werden jährlich knapp 400 Infektionen diagnostiziert; Rund ein Zehntel weiß nichts von der Ansteckung. Experten forderten bei einem Pressegespräch am Donnerstagabend in Wien niederschwellige Testmöglichkeiten und Therapiezugang, mehr Aufklärung und Bewusstsein und nicht zuletzt Maßnahmen gegen Alltagsdiskriminierung.