46-Jähriger wegen versuchten Frauenmordes vor Geschworenen

Am 6. Jänner 2022 suchte eine 41-Jährige in Wien-Floridsdorf eine Polizeistation auf, weil sie sich vor ihrem Ex-Mann fürchtete, der sie wüst bedroht hatte. Dieser wurde von den Beamten telefonisch mit einem Betretungs- und Waffenverbot belegt. Am Heimweg vom polizeilichen Beratungsgespräch wurden die Befürchtungen der Frau wahr - ihr Ex-Mann hatte ihr aufgelauert und attackierte sie mit einem Messer. Am Dienstag muss er sich wegen Mordversuchs am Landesgericht verantworten.