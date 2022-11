Sechs Tote bei Anschlag auf Einkaufsstraße in Istanbul

In der türkischen Metropole Istanbul hat sich am Sonntag offenbar ein Terroranschlag mit mehreren Toten ereignet. Die Explosion in der Einkaufsstraße Istiklal sei ein "hinterhältiger Anschlag" gewesen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Die Verantwortlichen werden die Strafe bekommen, die sie verdienen", fügte er hinzu. Sechs Menschen wurden bei der Explosion getötet, 53 weitere verletzt, hieß es von den Behörden.