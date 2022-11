Der Unfallhergang war zunächst unklar. Kellner zufolge wurden die Betroffenen an zwei Orten im Bezirk Wiener Neustadt aufgefunden. Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte befanden sich laut den Angaben in Untereck in der Gemeinde Hollenthon, fünf Leichtverletzte in Stang, einer Katastralgemeinde von Kirchschlag in der Buckligen Welt.

Die beiden Schwerverletzten seien per Notarzthubschrauber ins Spital transportiert worden, sagte Kellner. Zwei Helikopter waren im Einsatz. Aufgeboten wurden vom Roten Kreuz vier Rettungsfahrzeuge, an Ort und Stelle war auch der Bezirkseinsatzleiter.