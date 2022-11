"Tu felix Austria impfe!" als neue Impfkampagne

Die Regierung will mit abgewandelten Zitaten weiterhin für die Covid-Schutzimpfung werben. "Tu felix Austria impfe!", heißt es in der neuen Kampagne - oder: "Ich schau Dir in den Impfpass Kleines!" bzw. in Anlehnung an Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ): "Am Dienstag z'Mittag bin i scho aufg'frischt!", teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Von 2. bis 10. Dezember findet zudem eine Covid-Impf- und Medikamenten-Beratung bei Ärzten und Apothekern statt.