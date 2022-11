Österreichs Bischöfe fordern Schritte gegen Klimawandel

Österreichs katholische Bischöfe haben anlässlich der UN-Klimakonferenz in Ägypten "verbindliche, rasche und ambitionierte Schritte" eingefordert, um die Erderhitzung einzubremsen. In die Pflicht genommen wird dabei auch Österreich, sei bei diesem Thema doch "mehr zu tun als bisher". Gleichzeitig kündigte die Bischofskonferenz nach ihrer Herbstvollversammlung an, im Bereich der eigenen Diözesen die CO2-Emissionen bis 2030 um 60 Prozent reduziert werden sollen.