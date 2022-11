Der Mann durchquerte gegen 1.00 Uhr die Parkanlage, als ihm unvermutet ein Angreifer von hinten ein Messer an den Hals gehalten habe. "Es sei zu keiner verbalen Auseinandersetzung im Vorfeld oder zu einer Forderung seitens des Unbekannten gekommen", berichtete der Sprecher von den Angaben des Opfers, das bereits befragt werden konnte. Der 38-Jährige war an Ort und Stelle von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und danach in den Schockraum eines Spitals gebracht worden. Es bestehe aktuell keine Lebensgefahr, so die behandelnden Ärzte.

Der Überfallene habe sich umgedreht und dem Angreifer zugewandt, wobei er sich mit Faustschlägen zu wehren versucht habe. Da versetzte ihm der Täter einen Stich in die Brust.

Polizisten der Inspektion Arndtstraße und zahlreiche weitere Kräfte rückten aus. Die Streifung nach dem Täter blieb jedoch erfolglos. Dieser soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Bekleidet war er nach Angaben des Opfers u.a. mit einem weißen Oberteil und einem dunklen Gilet. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt.