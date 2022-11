Nur ein Asylwerber bei Krawallen in Linz festgenommen

In Linz tagt nach den Ausschreitungen zu Halloween Freitagnachmittag der Landessicherheitsrat. Wie die "Oö. Nachrichten" am Vormittag online berichteten, habe von den neun Festgenommenen nur einer - ein Afghane - einen Asylstatus. Von den anderen acht seien vier Österreicher, einer Kroate, einer Rumäne, einer Nordmazedonier mit Touristenvisum und einer Türke mit Arbeitserlaubnis in Österreich. Eine Bestätigung durch die Polizei lag zunächst nicht vor.