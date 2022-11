Fünf Löwen in Australien kurzzeitig aus Gehege entkommen

Fünf kurzzeitig aus ihrem Gehege ausgebrochene Löwen haben in einem Zoo in Sydney für Aufruhr gesorgt. Zu der "Notsituation" sei es Mittwochfrüh gekommen, dabei sei niemand verletzt worden, teilte der Zoo Taronga mit. Ein erwachsener Löwe und vier Jungtiere seien in einem kleinen Bereich neben ihrem Gehege gefunden worden, der durch einen Zaun vom Rest des Tiergartens getrennt sei. Eine Untersuchung soll nun klären, wie es dazu kommen konnte.