Mindestens 40 Tote bei Einsturz von Hängebrücke in Indien

Im indischen Bundesstaat Gujarat sind am Sonntag Dutzende Menschen bei dem Einsturz einer Hängebrücke in der Stadt Morbi getötet worden. "Mindestens 40 Menschen sind bisher gestorben und 30 weitere wurden verletzt", sagte der aus Morbi stammende Minister Brijesh Merja. "Die Zahl der Opfer kann noch steigen, die Rettungsarbeiten dauern noch an."