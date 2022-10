18-Jährige am Praterstern sexuell missbraucht und beraubt

Nachdem eine 18-Jährige am späten Dienstagnachmittag in einer WC-Anlage am Wiener Praterstern sexuell missbraucht und danach ihrer Handtasche beraubt worden ist, hat die Exekutive nun zwei Zwölfjährige identifiziert, die der jungen Frau ihre Habseligkeiten abgenommen haben. Nach einem Unbekannten, der sich an dem Mädchen vergangen haben soll, sowie einem weiteren, der vor der Tat wegging, wird noch gesucht, so die Exekutive am Donnerstag.