Drei Tote bei Schüssen an Schule im US-Bundesstaat Missouri

Bei Schüssen an einer Schule im US-Bundesstaat Missouri sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen - darunter der Schütze. Eine erwachsene Frau und eine Jugendliche seien ebenfalls ums Leben gekommen, sagte Polizeichef Michael Sack am Montag. Weitere Menschen seien bei dem Vorfall in St. Louis verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt.