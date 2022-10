Wiener Bäder heizen Wasser nicht mehr über 27 Grad hinaus

Die Wiener Bäder heizen ihre Becken ab nun nicht mehr über eine Wassertemperatur von 27 Grad Celsius hinaus. Warmbadetage, an denen von Oktober bis April in einigen Hallenbädern der Stadt das Wasser bis auf 31 Grad aufgeheizt wurde und die Gäste 3,40 Euro Aufpreis bezahlten, wurden eingestellt, hieß es am Sonntag in einer Aussendung von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS). Ziel ist, den Energieverbrauch zu senken und Einsparungspotenziale auszuschöpfen.