Mann erschoss in Texas zwei Mitarbeiter in einem Krankenhaus

In einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann das Feuer eröffnet und zwei Mitarbeiter der Einrichtung erschossen. Die Tat habe sich am Samstagvormittag (Ortszeit) in der Nähe des Kreis-Saales ereignet, teilte der Bezirksrichter Clay Jenkins mit. Der Schütze sei anschließend von der Polizei angeschossen und festgenommen worden.