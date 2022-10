Lehrling nach Arbeitsunfall in Mürz in kritischem Zustand

Ein 15 Jahre alter Lehrling ist bei einem Arbeitsunfall am Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche war bei Instandhaltungsarbeiten an einem Kleinwasserkraftwerk in Kindberg im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag rund zweieinhalb Meter in die Mürz abgestürzt. Arbeitskollegen retteten den bewusstlosen Jugendlichen aus dem Wasser, berichtete die Polizei. Er wird auf der Intensivstation des LKH Hochsteiermark behandelt, sein Zustand ist kritisch.