Hunderte Kilo Ketamin am Flughafen Sofia beschlagnahmt

Am Flughafen der bulgarischen Hauptstadt Sofia ist eine große Menge des als psychoaktive Droge benutzten Schmerz- und Narkosemittels Ketamin beschlagnahmt worden. Der Fund wurde von der Anti-Drogen-Behörde in zwölf Gefäßen gemacht, die ein Gesamtgewicht von 352 Kilogramm hatten. Die Ladung kam aus Indien über Frankfurt nach Sofia, wie das Hauptzollamt in Sofia am Freitag mitteilte.